Суд Петербурга вынес приговор водителю фуры, который разрушил тоннель дамбы

ДТП случилось в тоннеле дамбы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Суд вынес приговор водителю фуры, который снес в тоннеле дамбы оборудование и средства сигнализации на сумму в 1,4 миллиона рублей. Инцидент случился 3 ноября прошлого года. Мужчину судили по статье «приведение в негодность путей сообщения».

- Подсудимый управлял грузовым тягачом и перевозил крупногабаритный груз, который превышал размеры, разрешенные для перевоза по КЗС, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга.

Водитель фуры решил проигнорировать установленные знаки. И даже требования специалистов по безопасности его не остановили. В итоге, петербургский суд назначил нарушителю обязательные работы – 120 часов.

Напомним, из-за этого ДТП тогда пришлось перекрывать движение на полтора часа. А сам водитель крупногабаритного тягача сбежал с места происшествия и только позже был найден в Кронштадте.