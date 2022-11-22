Полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины в Красногвардейском районе

Мужчину передали в следственные органы Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники полиции, задержали мужчину, которого подозревают в убийстве. Напомним, в ночь на 22 ноября в Красногвардейском районе Петербурга был найден труп женщины. О нем сообщил мужчина, который якобы наткнулся на неприятную находку во время прогулки с собакой на Муринской дороге.

- Женщина погибла от травм, ее кто-то избил. Личность погибшей позже установили: 33-летняя жительница Москвы. В Петербурге она проживала в хостелах и вела асоциальный образ жизни, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Оперативники выяснили, что к гибели москвички причастен тот самый мужчина, который вызвал полицию. Он провожал выпившую женщину до дома и приставал к ней. Получил отказ и из-за этого избил знакомую до смерти. Чтобы скрыть преступление и отвести от себя подозрения, сам вызвал полицию.

Задержанный передан в следственные органы. Расследование уголовного дела продолжается.