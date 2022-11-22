Матч «Зенита» с «Црвеной Звездой» закончился победой петербуржцев

В матче победили петербуржцы. Фото: пресс-служба "Зенита"

Товарищеский матч «Зенита» с сербской командой «Црвена Звезда» состоялся вечером 22 ноября в Северной столице на «Газпром Арене». Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу сине-бело-голубых.

- Голы забили Сутормин, Ерохин и Мантуан. Петербуржцы активно начали матч и чуть не забили в первой же атаке. Весь первый тайм была равная игра, но обе команды имели хорошие возможности отличиться. В конце встречи зенитовцы были активнее, - сообщает пресс-служба ФК «Зенит».

В следующем матче футболисты «Зенита» сыграют со «Спартаком». Это будет заключительная игра в рамках группового этапа Фонбет Кубка России. Команды встретятся в Северной столице на «Газпром Арене» 27 ноября.

Напомним, перед началом матча, 22 ноября, болельщики «Зенита» растянули российско-сербский флаг длиной в 600 метров в парке на Крестовском острове. Акция была посвящена товарищескому матчу и дружбе народов.