Петербуржец устроил погоню с инспекторами ДПС на Комендантском проспекте

Водителя задержали полицейские Фото: Олег ЗОЛОТО

Мужчина устроил погоню с сотрудниками ДПС в четыре часа утра 22 ноября. Водитель «Тойоты Витц» ехал по Комендантскому проспекту, нарушая правила дорожного движения. А когда увидел, что за ним едут полицейские, решил скрыться во дворах, только сделать этого не получилось.

- Инспекторы ДПС неоднократно требовали остановиться, но водитель их игнорировал. Тогда сотрудникам пришлось выстрелить в воздух, но и это не помогло остановить нарушителя, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Водитель остановился только после восьми выстрелов по его автомобилю. Мужчина вышел из машины и попытался сбежать, но в итоге был задержан. Он был пьян.

В суде петербуржец раскаялся и признал вину. Он подтвердил, что видел патрульный автомобиль и пытался скрыться от инспекторов ДПС. Суд назначил мужчине десять суток административного ареста.