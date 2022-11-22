Матч СКА и ЦСКА завершился со счетом 6:2 в пользу петербуржцев

Хоккеисты СКА стали победителями. Фото: пресс-служба СКА

Армейцы из Петербурга сыграли с ЦСКА в рамках КХЛ. Хоккейный матч прошел в Северной столице в «Ледовом дворце» 22 ноября. Армейское дерби завершилось со счетом 6:2 в пользу петербуржцев. Об этом сообщает пресс-служба СКА.

- Во время матча произошла неприятная ситуация. Москвичи играли жестко, но получили отпор. Никита Попугаев провел силовой, и из-за этого Андрей Светлаков ушел в раздевалку. Судьи посмотрели видео и приняли решение, что нападающий СКА не виноват, - говорится в сообщении пресс-службы спортсменов.

Голы в ворота противников забивали Воробьев, Гусев, Бурдаков, Жафяров и Яшкин. Это уже второе в этом сезоне армейское дерби, в котором победили петербургские хоккеисты. На игре присутствовали почти 12,5 тысяч зрителей.

Напомним, сегодня прошел товарищеский матч «Зенита» и сербской команды «Црвена Звезда». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу футболистов Северной столицы.