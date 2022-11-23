Автомобиль вылетел с дороги из-за ДТП на Кубинской улице в Петербурге

Момент ДТП попал на видео. Фото: Скриншот из видео

В Московском районе Петербурга автомобиль WV Juke вылетел с дороги после столкновения с другой машиной. Об этом сообщает очевидец в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 22 ноября.

- Его не пропустил проехать прямо автомобиль, поворачивающий налево с Кубинской улицы на Бассейную, - написал мужчина в посте в социальной сети.

На опубликованных кадрах видно, как на перекрестке WV Juke врезается в другую иномарку. Но после этого водитель не тормозит, а продолжает ехать и съезжает на газон. После этого машина останавливается.

О пострадавших в происшествии не сообщается. Можно только сделать вывод, что обеим иномаркам теперь понадобится ремонт. В обстоятельствах случившегося разберутся инспекторы ДПС.

Напомним, жесткое ДТП случилось на трассе в Ленинградской области. На Мурманском шоссе столкнулись две фуры. Кабина одной из них, где в это время находился водитель, серьезно помялась.