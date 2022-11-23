Температура воздуха опустится до минус 11 градусов в Ленобласти в ночь на 23 ноября

В Ленобласти и Петербурге пройдет небольшой снег Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области 23 ноября ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых районах региона пройдет небольшой снег, а ветер подует со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Температура воздуха ночью составит от трех до одиннадцати градусов со знаком минус. Днем будет теплее: от -2 до -7 градусов. На проезжей части образуется гололедица, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Примерно такая же погода прогнозируется в Петербурге в среду. В городе утром и днем пройдет небольшой снег. Скорость ветра достигнет одиннадцати метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от трех до пяти градусов со знаком минус, а днем от -3 до -5. Спасатели предупреждают о гололедице на дорогах.