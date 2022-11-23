Киоск загорелся на улице Симонова в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На севере Санкт-Петербурга произошел пожар в ночь на 23 ноября 2022 года. В третьем часу на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в Выборгском районе города на улице Симонова. На место незамедлительно отправились спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- Сообщение о возгорании в доме 13А К 2 по улице Симонова поступило в 2:51 часа. В 1-2-х этажном здании, в помещении киоска размером два на три метра обгорел системный блок на площади одного квадратного метра, - рассказали в пресс-службе спасателей.

Несмотря на то, что возгорание было совсем небольшим, на место тушить огонь приехали сразу же шесть машин и 25 человек личного состава МЧС города. Пламя было ликвидировано спустя 40 минут после заявки. По предварительным данным, пострадавших нет.