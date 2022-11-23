Пригородные электрички Петербурга изменят расписание с 23 ноября

В Петербурге и Ленобласти меняют расписание электричек из-за ремонта на железной дороге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 23 ноября 2022 года в Санкт-Петербурге изменится график движения пригородных поездов. Так, расписание необходимо было скорректировать в связи с плановым ремонтом железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в комитете Ленинградской области по транспорту.

- Полностью отменяются электрички Мельничный Ручей – Ладожское Озеро 23 и 24 ноября, 24 и 28 ноября отменяются поезда № 6913, 6924 на участке Петрокрепость – Невская Дубровка, а 29 ноября электрички Петербург-Сосново и Кузнечное-Сосново, - сообщили в пресс-службе.

Помимо этого изменится расписание электричек между Петербургом и Ладожским Озером, Петербургом и Петрокрепостью, а также Невской Дубровкой. 25 ноября также изменится расписание поездов между Петербургом и Сосново и Петербургом и Васкелово. Более подробную информацию о движении поездов следует узнавать на сайте СЗППК.