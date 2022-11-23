Два снаряда времен войны нашли в Петербурге и Ленобласти

Два снаряда времен ВОВ нашли в Петербурге и Ленобласти / Фото: Росгвардия

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области за один день нашли два снаряда времен Великой Отечественной войны. Первый боеприпас был обнаружен в поселке Новоселье Ломоносовского района, второй в Московском районе города. Об этом 23 ноября 2022 года сообщили в Росгвардии.

- Во время земляных работ на стройплощадке жилого комплекса "Таллинский парк" в Ленобласти рабочие обнаружили подозрительный снаряд и вызвали полицию. На место прибыли сотрудники ОМОН "Бастион" Росгвардии и установили, что находка - неразорвавшийся зенитный снаряд калибра 85 мм, - рассказали в ведомстве.

Второй снаряд был обнаружен во время уборки листьев рядом с жилым домом на улице Ленсовета в Московском районе Петербурга. Это оказалась 50-миллиметровая минометная мина.

Оба снаряды были обследованы специалистами и вывезены на специальный полигон для уничтожения.