Минимальная желаемая зарплата в Петербурге составила 39,9 тысяч рублей

Средний желаемый минимальный размер оплаты труда в Санкт-Петербурге составил 39,9 тыс. рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минимальный желаемый размет зарплаты в Санкт-Петербурга составил 39,9 тысяч рублей. Однако это значительно выше, чем даже планируемый прирост МРОТ, который в 2023 году должен составить 16 242 рубля. Об этом 23 ноября 2022 года сообщает сервис SuperJob.

- В Санкт-Петербурге средний желаемый минимальный размер оплаты труда в регионе равняется 39 900 рублей, в апреле 2022 это значение в городе составляло 39 400, в январе 2022 – 38 300, а в ноябре 2020 – 35 500, - говорится в исследовании.

Сейчас Петербург находится на четвертом месте по величине желаемой зарплаты. Самое большое значение в Москве, где минимально горожане готовы зарабатывать 43,5 тысячи рублей. Следом идет Владивосток - 40,9 тысяч рублей, а на третьем месте Хабаровск с минимальной желаемой зарплатой в 40,8 тысяч рублей.