В Петербурге разыскивают мужчину, тяжело ранившего полицейского

Полицейскими приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника, напавшего на сотрудника Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге стражи порядка разыскивают мужчину, который напал на сотрудника полиции и тяжело его ранил. Инцидент произошел в ночь на 23 ноября 2022 года. На данный момент правоохранители не уточняют, в каком районе города это произошло, а также при каких обстоятельствах.

- 23 ноября 2022 года около 02:05 в полицию поступило сообщение о том, что 47-летний сотрудник ОВД получил травматическое ранение, в тяжелом состоянии госпитализирован, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что мужчина сразу же скрылся с места преступления. На данный момент сотрудники полиции города принимают меры для того, чтобы установить личность преступника и задержать его. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.