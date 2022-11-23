Проезд по КАД на дамбе Петербурга ограничат 23 ноября

Проезд по дамбе Петербурга ограничат 23 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 23 ноября 2022 года ограничат движение по Кольцевой автодороге в районе дамбы. Об этом автомобилистов предупредила дирекция комплекса защитных сооружений города от наводнений.

- С 23 по 24 ноября в Невском транспортном отсеке тоннеля на внутреннем кольце КАД будут проводиться ремонтные работы. В эти дни для проезда автомобилей будет открыта только одна полоса, - сообщили в дирекции.

Также в течение этих дней возможна полная остановка движения для ввода и вывода специальной техники. Но по регламенту перекрытие составит не более 7-10 минут.

Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей транспортных средств следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим.