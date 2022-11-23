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НовостиАвто23 ноября 2022 7:20

Проезд по КАД на дамбе Петербурга ограничат 23 ноября

Также временно будет перекрыт проезд
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Проезд по дамбе Петербурга ограничат 23 ноября

Проезд по дамбе Петербурга ограничат 23 ноября

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 23 ноября 2022 года ограничат движение по Кольцевой автодороге в районе дамбы. Об этом автомобилистов предупредила дирекция комплекса защитных сооружений города от наводнений.

- С 23 по 24 ноября в Невском транспортном отсеке тоннеля на внутреннем кольце КАД будут проводиться ремонтные работы. В эти дни для проезда автомобилей будет открыта только одна полоса, - сообщили в дирекции.

Также в течение этих дней возможна полная остановка движения для ввода и вывода специальной техники. Но по регламенту перекрытие составит не более 7-10 минут.

Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей транспортных средств следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим.