Суд Петербурга разобрался в споре двух красавиц, которые поругались из-за повышения на работе

Судья разрешил спор двух девушек, поругавшихся из-за повышения на работе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суд Петербурга наконец разобрался в споре двух девушке, которые поругались из-за повышения одной по службе. Спор возник еще год назад, когда 24-летней Кате дали новую должность, а 34-летняя Маша осталась на старой. Тогда Маша назвала в разговоре Катю словом на букву «б» и намекнула, что повышение было получено за счет близких отношений с начальником. Разговор на повышенных тонах слышали многие сотрудники фирмы. Начальство потребовало от Маши извиниться перед Катей.

- В тот же день Маша пошла в интим-магазин, где купила имитатор мужского органа и леденец той же формы. Оба предмета Маша с извинениями подарила Кате, дополнив, что подарки помогут той в дальнейшем продвижении по карьерной лестнице, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Катя на такое обиделась. А поскольку конфликт был признан руководством компании не связанным с работой, то девушка пошла в суд. Она потребовала от Маши взять все обидные слова назад и 300 тысяч рублей в качестве компенсации.

Суд иск удовлетворил частично, постановив взыскать с Маши 10 тысяч рублей.