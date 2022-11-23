Суд арестовал мать, выбросившую новорожденного ребенка в окно в центре Петербурга

Суд Петербурга арестовал мать, выбросившую новорожденного ребенка в окно Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу мать, выбросившую своего новорожденного ребенка в окно. Заседание состоялось 23 ноября 2022 года. Во время допроса женщина призналась, что ребенок был еще живым, когда она его решила убить.

- В ходе следствия установлено, что в одиннадцатом часу утра 20 ноября во дворе дома 30 по улице Достоевского был обнаружен труп новорожденного ребенка женского пола с признаками падения с высоты, то есть явными признаками насильственной смерти, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Когда полиция задержала женщину, та сказала, что родила мертвого ребенка, и в состоянии шока выбросила тело в окно. Однако после все же призналась, что соврала. Девочка родилась живой. По какой причине она решила убить ребенка, женщина не уточнила.

На данный момент суд отправил мать в СИЗО по 20 января 2023 года.