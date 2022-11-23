Петербурженка призналась в убийстве своей новорожденной дочери

Мать из Петербурга призналась в убийстве своего новорожденного ребенка Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

20-летняя мать, которая выбросила свою новорожденную дочь в окно в центре Санкт-Петербурга, призналась в убийстве. Изначально женщина уверяла следователей, что родила мертвого ребенка. А так как находилась в состоянии шока, то выбросила тело малышки из окна пятого этажа. Однако после пояснила, что соврала. Об этом 23 ноября 2022 года рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

- Будучи допрошенной в качестве подозреваемой, женщина вину признала, а также пояснила, что ранее сообщила органам предварительного следствия заведомо ложные для нее сведения о том, что ее новорожденный ребенок родился мертвым, в ходе допроса в качестве подозреваемой подтвердила, что ребенок подавал признаки жизни, в том числе в тот момент, когда она выкидывала его из окна, - рассказали в суде.

Напомним, что тело малютки было найдено утром 20 ноября во дворе дома 30 по улице Достоевского. Суд отправил женщину под арест по 20 января 2023 года.