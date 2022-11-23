Профессор петербургского вуза отдал мошенникам более 2,2 млн рублей

Профессор вуза в Петербурге отдал мошенникам более 2,2 миллиона рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге профессор местного вуза стал жертвой мошенников. 84-летний доктор технических наук в миг лишился более 2,2 миллионов рублей, поверив в обман аферистов. Об этом 23 ноября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 14 и 15 ноября на мобильный телефон 84-летнего доктора технических наук в двух номеров поступали звонки от неизвестного, который, под предлогом обеспечения безопасности денежных средств убедил пожилого ученого сообщить данные принадлежащих ему счетов в двух банках, - рассказал источник.

После того, как ученый передал свои данные мошенникам, с его счетов было списано свыше 2,2 миллионов рублей. Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию. На данный момент возбуждено уголовное дело.