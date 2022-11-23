Трамваи встали в пробку из-за аварии на Тихорецком проспекте у парка Сосновка

Трамваи встали на Тихорецком проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Авария остановила движение трамваев на Тихорецком проспекте. Очевидцы сообщают, что у парка Сосновка на путях собралась целая вереница из вагонов, которые не могут двинуться с места. Предварительно, причиной стал сбой в электроснабжении.

- На Тихорецком у Сосновки красивая вереница из трамваев. Движение маршрутов №№ 9, 20, 55, 61 в сторону Светлановского проспекта перекрыто, ждут аварийку, - пишут мерзнущие на остановке пассажиры в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Что именно произошло, точно непонятно. В пресс-службе «Горэлектротранса» пообещали корреспонденту «КП-Петербург» уточнить причину остановки трамваев и сообщить позднее.

Судя по онлайн-сервису Яндекс-Карты, никаких ДТП на Тихорецком проспекте и на перекрестке со Светлановским проспектом нет.