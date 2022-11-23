Доход от курортного сбора в Петербурге пойдет на улучшение инфраструктуры города Фото: Артем КИЛЬКИН

Депутаты Государственной думы поддержали внесение Санкт-Петербурга в список регионов с курортным сбором для туристов. Эту инициативу 23 ноября 2022 года обсудили на заседании Законодательного собрания Северной столицы. Председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов отметил, что доход от сбора пойдет на улучшение инфраструктуры города.

- В Петербурге уже есть практика траты средств на улучшение инфраструктуры, фасады. Петербург посещает около 7 миллионов туристов в год, с каждым годом все больше. Различные мероприятия, такие как "Алые Паруса" и эЭкономический форум привлекают людей, надо поддерживать это, - отметил Кутепов.

Напомним, что размер курортного сбора в последние годы составлял от 10 до 50 рублей в сутки, но не более 1,5 процентов от стоимости поездки.