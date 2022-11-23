В Кировске полицейскому прострелили голову из травматического пистолета

В Ленобласти полицейскому прострелили голову. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Петербурга и Ленобласти ищут преступников, которые прострелили голову их коллеге. ЧП произошло в ночь на 23 ноября на улице Победы в городе Кировск. 47-летний сотрудник МВД, находившийся не на службе, получил огнестрельное ранение из травматического пистолета и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

- Около 02:05 в полицию поступило сообщение о том, что сотрудник отдела внутренних дел получил травматическое ранение, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Стрелявший преступник с места происшествия скрылся. Сейчас на его поиски брошены все силы полиции. Обстоятельства инцидента выясняют следователи Главка по Петербургу и области. За жизнь раненного борются врачи.