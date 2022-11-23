Проезд по Большому Казачьему переулку в Петербурге закроют с 25 ноября

Движение по Большому Казачьему переулку в центре Петербурга закроют с 25 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Адмиралтейском района Санкт-Петербурга перекроют движение на одном из переулков. Как сообщили в ГАТИ города, с 25 ноября 2022 года будет полностью закрыт проезд по Большому Казачьему переулку. Ограничение продлится до конца месяца.

- В связи с ходом работ по строительству временного газопровода по Большому Казачьему переулку от Гороховой улицы до Загородного проспекта, которые начались еще 15 октября, с 25 ноября закроется проезд по переулку, - сообщили в ГАТИ.

Так, с 25 ноября по 1 декабря будет полностью закрыт проезд по переулку у Загородного проспекта. Объезжать закрытую дорогу можно будет по Большому Казачьему переулку, далее по Малому Казачьему, Гороховой улице и Загородному проспекту.

Добавим, что работы по строительству газопровода завершатся также 1 декабря.