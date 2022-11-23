ЗакС Петербурга утвердил обращение в МВД и Минздрав для ужесточения контроля за психбольными

Контроль за психически больными людьми хотят усилить после трагедии в Ижевске. Фото: Мария Бакланова

Депутаты Законодательного собрания Петербурга утвердили текст обращения к главам Минздрава и МВД России, в котором говорится об ужесточении контроля за людьми с психическими расстройствами.

- Парламентарии предлагают установить, что информацию о потенциально опасных для общества пациентах психоневрологических диспансеров необходимо направлять в МВД не реже одного раза в месяц, - сообщает пресс-служба ЗакСа.

Также полиция должна в самые сжатые сроки получать сведения о месте проживания потенциально опасных для общества людей, если они сменили адрес.

Обращение в МВД и Минздрав было разработано после трагедии в школе в Ижевске, где 26 сентября 2022 года 34-летний мужчина, страдавший шизофренией, но тем не менее имевший оружие, пришел в родную школу и расстрелял детей и учителей, после чего покончил с собой.