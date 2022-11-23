Три человека пострадали в жестком ДТП фуры и легковушки под Петербургом

Фура придавила легковушку на трассе "Кола" под Петербургом / Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Жесткая авария с участием фуры и легкового автомобиля произошла под Санкт-Петербургом. Утром 23 ноября 2022 года на трассе "Кола" не поделили дорогу автомобили. Грузовик при заносе придавил легковушку. В результате пострадали три человека. Об этом сообщили в аварийно-спасательной службе Ленинградской области.

- На 105 километре трассы "Кола" произошло столкновение грузового автомобиля "МАН" и автомобиля "Лада Ларгус", - рассказали в пресс-службе спасателей.

В результате аварии пострадал водитель отечественного автомобиля, а также две его пассажирки. Одна из женщин оказалась зажата в салоне машины. Прибывшие на место спасатели деблокировали женщину и передали пострадавших сотрудникам скорой помощи. Об их состоянии на данный момент ничего не сообщается.

На месте работают сотрудники дорожной полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.