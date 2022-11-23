Двух мужчин задержали за распространение детского порно в Петербурге и Ленобласти

В Петербурге и Ленобласти задержаны два «любителя» детской порнографии Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области задержали двух мужчин за распространение детской порнографии. Один из них 43-летний житель Купчино, второй - 44-летний сотрудник одного учреждений для детей и юношества в Гатчине. Об этом 23 ноября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 43-летний житель Купчино незаконно приобрел и хранил в своем мобильном телефоне, компьютере и в облачном архиве с целью распространения, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, - рассказал источник.

В итоге во время переписке мужчина разослал двум пока неизвестным лицам порно материалы.

Аналогичный случай произошел и с мужчиной из Гатчины. Он также через мессенджер пересылал детское порно.

Оба задержаны, возбуждены уголовные дела.