Каток откроется на берегу залива на Крестовском острове в Петербурге 24 ноября

Каток откроется на Крестовском острове в Петербурге 24 ноября / Фото: Пиотровский

В Санкт-Петербурге откроется ледовый каток с роскошным видом, где можно будет встречать солнечные дни и красивые закаты. С 24 ноября 2022 года начнет работать каток прямо на берегу Финского залива, на Крестовском острове у флагштока «Зенит». Об этом рассказал вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

- Это две площадки на 2,9 тысячи квадратных метров, соединенные двумя ледовыми дорожками, - сообщил Пиотровский.

В четверг пройдет торжественное открытие, а с 25 ноября каток начнет работать ежедневно с 10:00 до 22:00 часов. Причем, в будние дни до 17 часов каток будет абсолютно бесплатный. В остальное время стоимость катка варьируется от 300 до 450 рублей в час. Дети от 3 до 7 лет со взрослыми с билетами могут кататься на катке бесплатно.

Также на катке будет работать бесплатный Wi-Fi. Территория оборудована раздевалками, есть прокат коньков, фуд-траки, а с декабря появятся теплые кафе-павильоны.