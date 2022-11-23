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НовостиПроисшествия23 ноября 2022 10:38

Полиция задержала мужчину, прострелившего голову сотруднику МВД в Кировске

Уроженец Новосибирска пытался скрыться на BMW
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Задержан подозреваемый в нападении на полицейского в Кировске.

Задержан подозреваемый в нападении на полицейского в Кировске.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские полицейские задержали подозреваемого в нападении на своего коллегу. В ночь на 23 ноября в гостинице в городе Кировск в Ленобласти неизвестный мужчина прострелил голову 47-летнему сотруднику МВД из травматического пистолета, после чего скрылся на черном BMW.

- Подозреваемый задержан, с ним проводятся оперативно-следственные действия, - сообщает источник «КП-Петербург».

По предварительным данным, задержанный - 54-летний уроженец Новосибирска. Он был знаком с пострадавшим, мужчины находились в одном гостиничном номере. В какой-то момент произошел конфликт, следствием которого и стала стрельба из травмата.

Причины произошедшего выясняют следователи, пострадавший полицейский госпитализирован в тяжелом состоянии.