Полиция задержала мужчину, прострелившего голову сотруднику МВД в Кировске

Задержан подозреваемый в нападении на полицейского в Кировске. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские полицейские задержали подозреваемого в нападении на своего коллегу. В ночь на 23 ноября в гостинице в городе Кировск в Ленобласти неизвестный мужчина прострелил голову 47-летнему сотруднику МВД из травматического пистолета, после чего скрылся на черном BMW.

- Подозреваемый задержан, с ним проводятся оперативно-следственные действия, - сообщает источник «КП-Петербург».

По предварительным данным, задержанный - 54-летний уроженец Новосибирска. Он был знаком с пострадавшим, мужчины находились в одном гостиничном номере. В какой-то момент произошел конфликт, следствием которого и стала стрельба из травмата.

Причины произошедшего выясняют следователи, пострадавший полицейский госпитализирован в тяжелом состоянии.