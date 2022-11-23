Каток под открытым небом открылся в Гостином дворе Петербурга

В Гостином дворе открыли каток / Фото: bgdvor.ru

Общественное пространство в Гостином дворе Санкт-Петербурга преобразилось к зиме. Во Дворе Гостинки теперь можно будет не только отдохнуть, выпить кофе или перекусить. Теперь здесь есть настоящие зимние развлечения - ледовый каток. Информация об этом появилась на официальном сайте пространства.

- Зима во Дворе уютная и романтичная - каток на центральной площади, стильное музыкальное сопровождение, зоны с горячей едой и напитками, карусели, аттракционы и атмосферный живой огонь. Оставаясь центром притяжения активных горожан и туристов, Двор Гостинки преобразился в центр зимнего настроения под открытым небом в самом сердце Санкт-Петербурга, - рассказали организаторы.

Каток в Гостинке работает каждый день с 11 часов утра до 23:30 часов. Стоимость катания для детей - 100 рублей в час вне зависимости от времени и дня. Для взрослых - от 250 до 500 рублей. Также по будням действуют льготы.