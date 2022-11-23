Депутаты одобрили повышение зарплаты муниципальным служащим Петербурга

ЗакС одобрил повышение зарплаты муницпальным служащим Петербурга. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Депутаты петербургского Заксобрания во втором и третьем, окончательно чтении, одобрили законопроект о повышении зарплат муниципальным служащим. По словам авторов инициативы, это необходимо было сделать, чтобы закрыть пустующие рабочие места.

- Сейчас вакантны примерно 400 должностей, - отмечал ранее представитель губернатора в Заксобрании Петербурга Константин Сухенко.

Сейчас муниципальные работники получают 30-40 тысяч рублей, что явно недостаточно для Петербурга. Многие увольняются и уходят в частный сектор, в коммерческие структуры, где платят больше.

После повышения средняя зарплата составит 53 тысячи рублей. Для этого в бюджет Петербурга уже заложен 231 миллион рублей.

Теперь документ должен подписать губернатор, после чего законопроект вступит в силу.