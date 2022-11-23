Видео момента ДТП с участием БТР и автобуса в Петербурге попало на камеру авторегистратора

БТР протаранил автобус в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Момент ДТП с участием БТР и пассажирского автобуса в Петербурге попал на видео, снятое камерой видеорегистратора одной из машин. Она оказалась на Выборгском шоссе, когда автобус 435-го маршрута попытался по правой полосе проехать перекресток с Песочным шоссе. В этот момент справа выехал БТР, шедший в составе военизированной колонны.

- На пересечении Выборгского шоссе и Песочного шоссе в сторону Санкт-Петербурга вот такое ДТП, - сообщали очевидцы в соцсетях.

Позднее в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» было опубликовано видео момента столкновения.

На записи хорошо заметно, что машины стоят на Выборгском шоссе, ожидая зеленого сигнала светофора. В этот момент с Песочного шоссе выезжает автомобиль Военной автоинспекции (ВАИ), идущий первым в колонне военной техники.

Тут для потока с Выборгского шоссе загорается зеленый свет и автобус на скорости вылетает на перекресток, на который справа уже движется не такой быстрый БТР.

В результате происходит удар в заднюю часть автобуса. По счастью, в ДТП никто не пострадал.

Напомним, что в правилах дорожного движения есть пункт о запрете вклиниваться в колонну военного транспорта.

Официально виновника аварии установит ГИБДД.