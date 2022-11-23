Сенатор Кутепов предложил в Петербурге заморозить активы меняющих гражданство бизнесменов

Сенатор Кутепов рассказал об инициативе о заморозке активов инвесторов, меняющих гражданство Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сенатор Андрей Кутепов во время заседания в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, которое состоялось 23 ноября 2022 года, предложил замораживать активы и дивиденды тех россиян, которые меняют гражданство или получают двойное.

- Мы считаем, что ресурсы, которые зарабатываются в нашей стране, необходимы нашей стране. У нас есть пословица: "Где родился, там и пригодился". Мы ничего не собираемся отнимать, приватизировать, - отметил сенатор.

Он пояснил, что предлагается лишь замораживать активы тех бизнесменов, которые недостаточно относятся к остальным гражданам в России.

Также в ЗакСе Кутепов устроил неформальное голосование, предложив поднять руку тех депутатов, которые поддерживают эту инициативу. Большинство парламентариев проголосовали "за".