Трех сотрудников полиции Петербурга задержали за продажу наркотиков по закладкам

Трое полицейских подозреваются в распространении наркотиков в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали трех сотрудников полиции, которые организовали "бизнес" по продаже наркотиков. Группировку вскрыли сотрудники собственной безопасности регионального Главка вместе с оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков. Задержали "стражей правопорядка" в ночь на 23 ноября 2022 года.

- Была выявлена организованная группа, которая занималась распространением наркотиков на территории Петербурга с помощью тайников "закладок". Причастными к этому оказались трое сотрудников органов внутренних дел, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас все трое задержаны. По местам жительства у них провели обыски. Также уже возбуждено уголовное дело по статье о сбыте наркотиков в особо крупном размере.

Задержанные переданы в следственные органы для производства процессуальных действий. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание остальных участников организованной группы.