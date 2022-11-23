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НовостиПроисшествия23 ноября 2022 12:18

Трех сотрудников полиции Петербурга задержали за продажу наркотиков по закладкам

Стражи порядка организовали группировку и занимались оборотом наркотиков в крупном размере
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Трое полицейских подозреваются в распространении наркотиков в Петербурге

Трое полицейских подозреваются в распространении наркотиков в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали трех сотрудников полиции, которые организовали "бизнес" по продаже наркотиков. Группировку вскрыли сотрудники собственной безопасности регионального Главка вместе с оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков. Задержали "стражей правопорядка" в ночь на 23 ноября 2022 года.

- Была выявлена организованная группа, которая занималась распространением наркотиков на территории Петербурга с помощью тайников "закладок". Причастными к этому оказались трое сотрудников органов внутренних дел, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас все трое задержаны. По местам жительства у них провели обыски. Также уже возбуждено уголовное дело по статье о сбыте наркотиков в особо крупном размере.

Задержанные переданы в следственные органы для производства процессуальных действий. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание остальных участников организованной группы.