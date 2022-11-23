Суббота официально станет выходным днем в Петербурге

Депутаты признали субботу выходным днем. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суббота в Петербурге будет официально объявлена выходным днем. Удивительно, но до настоящего момента прописанным в городском законе выходным днем считалось только воскресенье. Казалось – мелочь, но она приводила к проблемам. Наказать шумных соседей, устроивших ремонт в субботу, было нельзя.

- По статистике у нас 90% горожан работают в 5-дневку. Однако в законе об административных правонарушениях понятия «выходные» нет. Согласно закону – только воскресенье. С этим связаны жалобы на шум. Предлагаю дополнить, что выходными устанавливаются суббота и воскресенье, - заявил на заседании ЗакСа один из авторов инициативы депутат Денис Четырбок.

За проголосовали все 50 городского парламента, законопроект был принят за основу, то есть в первом чтении. Документ должен пройти еще два чтения, а потом его подпишет губернатор.

Напомним, что согласно так называемому закону о тишине, в выходные дни в Петербурге с 8:00 до 24:00 запрещены строительные и шумные работы. Жаловаться на нарушителей можно будет в полицию.

Штраф за шум - от 500 до 5000 рублей.