Водителя грузовика выбросило из кабины во время ДТП в Петербурге

Водитель грузовика погиб во время ДТП в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошло смертельное ДТП. Утром 22 ноября 2022 года в поселке Шушары водитель грузовика не справился с управлением, машину вынесло в обочину, а сам водитель вылетел из кабины, разбившись насмерть. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Около 10:00 часов в поселке Шушары у дома 120 по Московскому шоссе 49-летний водитель грузового автомобиля "Фрейтлайнер Колумбия" не справился с управлением и совершил съезд на правую обочину с последующим наездом на дерево, отчего его выбросило из салона грузовика, - рассказали в полиции.

При падении на землю водитель получил очень серьезные травмы и скончался на месте еще до приезда кареты скорой помощи.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.