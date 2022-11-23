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НовостиПроисшествия23 ноября 2022 13:28

Полиция накрыла подпольную нарколабораторию на севере Петербурга

Также задержаны три человека
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
На севере Петербурга полиция обнаружила подпольную нарколабораторию с 4,5 кг запрещенных веществ

На севере Петербурга полиция обнаружила подпольную нарколабораторию с 4,5 кг запрещенных веществ

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На севере Санкт-Петербурга полиция накрыла нарколабораторию. Днем 22 ноября 2022 года стражи порядка задержали трех человек, являвшихся организаторами "производства", а также провели масштабные обыски. Об этом 23 ноября 2022 года сообщает "Мойка78".

- Сотрудники полиции задержали троих петербуржцев 32, 35 и 38 лет, подозреваемых в создании подпольной нарколаборатории в Парголовском переулке в Приморском районе и распространении запрещенных веществ. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, - пишет издание.

Полиция провела обыски в квартире, где проживали мужчины. В жилище были найдены различные приспособления для производства наркотических веществ, их фасовки, а также непосредственно и сами наркотики - около 4,5 килограммов.

По факту было возбуждено уголовное дело.