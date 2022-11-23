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НовостиПроисшествия23 ноября 2022 13:14

СК завел дело о покушении на убийство после стрельбы в полицейского в Ленобласти

Пострадавший получил четыре огнестрельных ранения, в том числе в голову
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Конфликт со стрельбой в Кировске ста уголовным делом.

Конфликт со стрельбой в Кировске ста уголовным делом.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственное управление СК России по Ленинградской области завело уголовное дело о покушении на убийство после стрельбы в сотрудника полиции в Кировске. В момент происшествия пострадавший был не на службе, поэтому по делу проходит как гражданское лицо.

- В ночь на 23 ноября 2022 года подозреваемый, находясь в гостинице, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, совершил не менее четырех выстрелов в область жизненно-важных органов потерпевшего, - сообщает пресс-служба областного управления СК.

Известно, что нападавший стрелял из травматического пистолета. Как минимум одна пуля попала полицейскому в голову. Стрелявший после этого сбежал, но его машину остановили в Колтушах. Сейчас 54-летний уроженец Новосибирска задержан.

Раненный полицейский госпитализирован в тяжелом состоянии.