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НовостиПроисшествия23 ноября 2022 14:46

СК показал видео задержания петербургских полицейских за распространение наркотиков

Всего делу проходят три сотрудника МВД
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Петербурге задержал полицейского, организовавшего группу распространителей наркотиков. Фото: СУ СКР по ЛО

В Петербурге задержал полицейского, организовавшего группу распространителей наркотиков. Фото: СУ СКР по ЛО

Сотрудники Следственного комитета по Ленобласти вместе с оперативниками Управления собственной безопасности петербургского ГУ МВД задержали троих полицейских, которые занимались распространением наркотиков через систему закладок. В СК показали также видео операции, прошедшей в ночь на 23 ноября.

- Установлен сотрудник полиции из одного районов Санкт-Петербурга, являющийся организатором преступной группы, сбывавшей синтетические наркотики, - сообщает пресс-служба областного управления СК.

При обысках у подозреваемых было изъято 340 граммов запрещенных веществ, а также весы и пакетики для фасовки наркотика.

В отношение всех фигурантов возбуждены уголовные дела, следствие будет ходатайствовать о заключении их под стражу.

Соучастников полицейских устанавливает следствие.