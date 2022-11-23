СК показал видео задержания петербургских полицейских за распространение наркотиков

В Петербурге задержал полицейского, организовавшего группу распространителей наркотиков. Фото: СУ СКР по ЛО

Сотрудники Следственного комитета по Ленобласти вместе с оперативниками Управления собственной безопасности петербургского ГУ МВД задержали троих полицейских, которые занимались распространением наркотиков через систему закладок. В СК показали также видео операции, прошедшей в ночь на 23 ноября.

- Установлен сотрудник полиции из одного районов Санкт-Петербурга, являющийся организатором преступной группы, сбывавшей синтетические наркотики, - сообщает пресс-служба областного управления СК.

При обысках у подозреваемых было изъято 340 граммов запрещенных веществ, а также весы и пакетики для фасовки наркотика.

В отношение всех фигурантов возбуждены уголовные дела, следствие будет ходатайствовать о заключении их под стражу.

Соучастников полицейских устанавливает следствие.