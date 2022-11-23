Более 240 тысяч билетов купили петербуржцы по «Пушкинской карте» за два месяца

За первый год действия «Пушкинской карты» петербуржцы купили более миллиона билетов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За сентябрь и октябрь этого года еще 35 тысяч петербуржцев присоединились к программе «Пушкинская карта». В первый месяц осени карту оформили более 16 тысяч молодых людей, а во второй – более 18 тысяч.

- Сейчас «Пушкинской картой» пользуются около 430 тысяч молодых жителей Петербурга. За два месяца они купили более 240 тысяч билетов, - сообщает пресс-служба Смольного.

Проект «Пушкинская карта» был запущен в сентябре прошлого года, но с того времени он успел показать свою успешность и востребованность. С помощью карты можно посетить театры и музеи Северной столицы, а относительно недавно стали доступны и кинотеатры.

За первый год действия «Пушкинской карты» молодые петербуржцы купили более одного миллиона билетов на общую сумму в 960 миллионов рублей. В Северной столице к программе подключены более 170 учреждений: это музеи, театры, галереи, дворцы культуры, библиотеки, концертные площадки и кинотеатры.

Среди музеев по количеству посещений по «Пушкинской карте» лидирует Государственный Эрмитаж, а среди театров – Мариинский театр.