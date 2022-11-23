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НовостиОбщество23 ноября 2022 15:30

Более 240 тысяч билетов купили петербуржцы по «Пушкинской карте» за два месяца

«Пушкинской картой» пользуются около 430 тысяч молодых жителей города
Анастасия НУРАДИЛОВА
За первый год действия «Пушкинской карты» петербуржцы купили более миллиона билетов

За первый год действия «Пушкинской карты» петербуржцы купили более миллиона билетов

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За сентябрь и октябрь этого года еще 35 тысяч петербуржцев присоединились к программе «Пушкинская карта». В первый месяц осени карту оформили более 16 тысяч молодых людей, а во второй – более 18 тысяч.

- Сейчас «Пушкинской картой» пользуются около 430 тысяч молодых жителей Петербурга. За два месяца они купили более 240 тысяч билетов, - сообщает пресс-служба Смольного.

Проект «Пушкинская карта» был запущен в сентябре прошлого года, но с того времени он успел показать свою успешность и востребованность. С помощью карты можно посетить театры и музеи Северной столицы, а относительно недавно стали доступны и кинотеатры.

За первый год действия «Пушкинской карты» молодые петербуржцы купили более одного миллиона билетов на общую сумму в 960 миллионов рублей. В Северной столице к программе подключены более 170 учреждений: это музеи, театры, галереи, дворцы культуры, библиотеки, концертные площадки и кинотеатры.

Среди музеев по количеству посещений по «Пушкинской карте» лидирует Государственный Эрмитаж, а среди театров – Мариинский театр.