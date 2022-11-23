Ребенок на велосипеде пострадал в ДТП на Искровском проспекте в Петербурге

На место ДТП приехали сотрудники ДПС. Фото: vk.com/spb_today

Ребенок пострадал в серьезной аварии в Невском районе Петербурга. ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает очевидец в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 23 ноября.

- Ребенка на велосипеде сбили в районе 21-го дома на Искровском проспекте, - рассказывает мужчина в посте в социальной сети.

На опубликованных в паблике фотографиях видно, что светофоров на пешеходном переходе действительно нет. На место происшествия приехали инспекторы ДПС и машина скорой помощи. О состоянии пострадавшего ребенка не сообщается. В причинах и обстоятельствах аварии будут разбираться сотрудники полиции.

Пользователи в комментариях к посту лишь удивились, что ребенок до сих пор катается на велосипеде, ведь на улице холодно, выпал снег, а на дорогах образовался гололед. Некоторые подписчики паблика начали переживать за велосипедиста и пожелали ребенку выздоровления.