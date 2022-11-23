В Петербурге директора салона сотовой связи осудили за продажу сведений о телефонных звонках абонента

Сотрудницу мобильного оператора осудили за продажу детализации звонков абонента. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге осудили уже бывшего директора салона сотовой связи. Сотрудница одного из крупных мобильных операторов за деньги согласилась передать третьему лицу детализацию звонков ни о чем не подозревавшей девушки-абонента.

- Обвиняемая согласилась на предложение неустановленного лица предоставить за денежное вознаграждение информацию о телефонных переговорах без согласия абонента, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Пользуясь служебным доступом, женщина скопировала из программы распечатку звонков за месяц и передала заказчику, чем, по мнению закона и самой потерпевшей, нарушила тайну телефонных переговоров.

На суде обвиняемая раскаялась. Суд учел ее чистоту перед законом и назначил наказание в виде 100 часов обязательных работ.