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НовостиОбщество23 ноября 2022 16:45

В Петербурге директора салона сотовой связи осудили за продажу сведений о телефонных звонках абонента

Детализацию по номеру женщина сделала по чужой просьбе
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Сотрудницу мобильного оператора осудили за продажу детализации звонков абонента.

Сотрудницу мобильного оператора осудили за продажу детализации звонков абонента.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге осудили уже бывшего директора салона сотовой связи. Сотрудница одного из крупных мобильных операторов за деньги согласилась передать третьему лицу детализацию звонков ни о чем не подозревавшей девушки-абонента.

- Обвиняемая согласилась на предложение неустановленного лица предоставить за денежное вознаграждение информацию о телефонных переговорах без согласия абонента, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Пользуясь служебным доступом, женщина скопировала из программы распечатку звонков за месяц и передала заказчику, чем, по мнению закона и самой потерпевшей, нарушила тайну телефонных переговоров.

На суде обвиняемая раскаялась. Суд учел ее чистоту перед законом и назначил наказание в виде 100 часов обязательных работ.