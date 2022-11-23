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НовостиАвто23 ноября 2022 16:45

До конца года на КАДе Петербурга в районе вантового моста ограничат скоростной режим

На дороге заменят шумозащитные экраны
Анастасия НУРАДИЛОВА
На дороге ограничат скорость. Фото: ФКУ Упрдор Северо-Запад

На дороге ограничат скорость. Фото: ФКУ Упрдор Северо-Запад

На участке внешнего кольца КАДа Петербурга в районе Вантового моста и развязки с проспектом Обуховской стороны ограничат скорость движения, поскольку там будут проводить дорожные работы.

- С 14 по 26 декабря скоростной режим будет ограничен до 50 километров в час. На 57 километре автодороги заменят шумозащитные экраны. Работы будут проводить в полосе безопасности, - рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Для предупреждения водителей на дороге установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, которые оградят место, где будут проведены ремонтные работы. Кроме этого, специалисты установят сигнальные фонари дежурного освещения.

По сообщению ведомства, ремонтные работы на этом участке дороги будут проводиться круглосуточно, в две смены. На табло и знаках переменной информации появится информация о ремонте.