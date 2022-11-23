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НовостиОбщество23 ноября 2022 17:39

4600 семей Петербурга получили жилищные свидетельства на сумму 15,3 млрд рублей

90% очередников получили соцвыплаты на улучшение жилищных условий
Анастасия НУРАДИЛОВА
В этом году планируется вручить свидетельства пяти тысячам семей

В этом году планируется вручить свидетельства пяти тысячам семей

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Более 90 процентов людей, которые находились в очереди на получение государственных жилищных свидетельств, уже получили социальные выплаты. Всего в этом году планируется вручить свидетельства более пяти тысячам семей. На эти цели было выделено 16 миллиардов рублей.

- Жилищные программы реализуются в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Благодаря нему, часть очередников встретят Новый год в своих новых квартирах, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

На данный момент, свидетельства вручили 4600 семьям. Они получили социальные выплаты общей суммой в 15,3 миллиарда рублей. Жилищными свидетельствами в этом году обеспечены многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и работники бюджетной сферы. На очереди сейчас молодые семьи и заемщики по ипотечным кредитам.