Пассажирский автобус вспыхнул на КАДе в районе Девяткино

Автобус загорелся на КАДе. Фото: ДТП и ЧП СПб

Пассажирский автобус загорелся под Петербургом. Сообщение об этом появилось в телеграмм-канале «ДТП и ЧП СПб» вечером 23 ноября.

- На КАД в районе Девяткино полыхает пассажирский автобус, - говорится в сообщении в мессенджере.

На опубликованных кадрах видно, что около пассажирского автобуса стоят несколько человек, которые, скорее всего, находились в салоне машины, когда она вспыхнула. При этом, транспорт на видео полыхает ярко и сильно. Серые клубы дыма поднимаются высоко вверх. О пострадавших в происшествии не сообщается. Причину возгорания выяснят специалисты.

Сообщение о пожаре подтвердили в ГУ МЧС России по Петербургу.

- Пожар в Красногвардейском районе был ликвидирован в 20:49. Огонь тушили 10 спасателей, - рассказали в ведомстве.

Напомним, накануне пожарные машины были замечены возле Казанского собора. Спасатели протянули лестницы к колокольне и забирались вверх. Как позже выяснилось, это были всего лишь учения.