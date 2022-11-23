Врача и медсестру из Петербурга оштрафовали за фиктивную вакцинацию от ковида

Врача и медсестру оштрафовали за фиктивную вакцинацию от ковида Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд Петербурга 23 ноября вынес приговор медицинским работникам, которые выдавали пациентам фиктивные сертификаты о прохождении вакцинации от короновируса. С 14 по 19 октября прошлого года они получали от петербуржцев деньги за такую услугу.

- Семейный врач и медсестра вносили ложные сведения в систему и получали по 10 тысяч рублей с желающих получить поддельный сертификат о прививке, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Полученные деньги врач и медицинская сестра делили между собой. Петроградский районный суд Петербурга признал их виновными в преступлении и назначил штрафы. Обе женщины выплатят по 80 тысяч рублей.