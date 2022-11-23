Машина скорой помощи попала в ДТП на Комсомольской улице Петербурге

Скорая помощь столкнулась с легковым автомобилем. Фото: vk.com/spb_today

ДТП с участием машины скорой помощи случилось в Петербурге вечером в среду, 23 ноября. Об этом сообщает очевидец в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

- На пересечении 2-й Комсомольской улицы и проспекта Ветеранов столкнулись машины. Скорая помощь выезжала и столкнулась с легковым автомобилем, - написала в социальной сети женщина, которая стала свидетелем аварии.

Также, по словам женщины-очевидца, водитель скорой только после столкновения с легковушкой включил мигалки. Но позже выключил. Этот факт вызвал негодование у пользователей, которые комментировали пост в паблике.

Комментаторы разделились на два лагеря: были и те, кто встал на сторону водителя машины скорой помощи, ведь в салоне автомобиля в момент столкновения мог находиться пациент. О пострадавших в ДТП не сообщается. В обстоятельствах аварии разберутся инспекторы ДПС.