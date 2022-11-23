Жители Петербурга выбрали новую спецодежду для дворников

Большинство опрошенных проголосовали за второй вариант Фото: Пресс-служба Смольного

В Петербурге подвели итоги голосования за форму специалистов сферы ЖКХ. Пять тысяч жителей города оценили предложенные комплекты одежды для работников и проголосовали за понравившийся.

- Большинство петербуржцев, 51% опрошенных, оценили второй вариант – комплект с красным верхом и треугольной светоотражающей вставкой, - рассказали в пресс-службе правительства Петербурга.

Специалисты отмечают, что новая спецодежда создана для того, чтобы защищать сотрудников сферы ЖКХ от пониженных температур, а также от ветра и влаги, чтобы работники могли с комфортном выполнять поставленные перед ними задачи.

Новая форма производится из-за того, что город переходит на новую систему уборки. С 1 января 2023 года подрядчики будут заменены на госорганизации.

Напомним, в рамках голосования жителям Петербурга предложили на выбор пять комплектов спецодежды для работников сферы ЖКХ.