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НовостиОбщество23 ноября 2022 19:45

Почти 1000 белорусских тракторов получит Петербург до конца года

Зимой их используют для уборки снега с улиц
Анастасия НУРАДИЛОВА
Белорусские тракторы доставят в Петербург. Фото: t.me/polyakov_kv

Белорусские тракторы доставят в Петербург. Фото: t.me/polyakov_kv

Белорусские тракторы будут использоваться в Петербурге. Летом их можно применять по-разному: косить траву, поливать газоны, перевозить тяжелые грузы. А зимой их используют для уборки снега с улиц города. Почти тысячу белорусских тракторов доставят в Северную столицу до конца года.

- Тракторы «Беларус-82.1» хорошо знакомы петербургским садовникам и коммунальщикам. Им по плечу любая тяжелая работа. Во время уборки снега с помощью тракторов сгребают снег в кучи, прометают щетками дорожки и посыпают их песком, - рассказал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

В 2022 году в Петербург привезут 539 тракторов «Беларус-82.1» и 383 машины «Беларус-320». Спецтехнику выпускают на «Минском транспортном заводе». На заводе совершенствуют и внедряют новые прогрессивные модели и модификации тракторов и машин специального назначения.