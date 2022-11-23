Два поезда и восемь электричек задержаны на Ладожском направлении

"Ласточка", поезд и 8 электричек задерживаются Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Поезда дальнего и пригородного сообщения по техническим причинам были задержаны на Ладожском направлении Октябрьской железной дороги. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба ОЖД.

- Поезд с сообщением Воркута - Санкт-Петербург задержан на 38 минут, а «Ласточка», которая едет из Петербурга в Петрозаводск, опаздывает на один час и три минуты, - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме этих поездов, с опозданиями едут еще восемь других поездов с пригородным сообщением. Каждый из них опаздывает на время от нескольких минут до целого часа.

- Специалисты делают все возможное, что сократилось время отставания транспорта от графика, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.