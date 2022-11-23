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НовостиПроисшествия23 ноября 2022 20:21

Пропавшую три недели назад петербурженку ищут волонтеры

Женщина пропала 31 октября
Анастасия НУРАДИЛОВА
Добровольцы отправятся на поиски пропавшей женщины. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Добровольцы отправятся на поиски пропавшей женщины. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Жительницу Петербурга, которая пропала три недели назад, ищут волонтеры. Ориентировка с фотографией женщины появилась в паблике поискового отряда «Лиза Алерт» во «ВКонтакте». О местонахождении петербурженки нет информации с 31 октября.

- Женщина 1971 года рождения пропала в Петербурге в прошлом месяце. Ее рост – 175 сантиметров. Она нормального телосложения, со светлыми волосами и карими глазами, - говорится в ориентировке, которую распространяют в социальных сетях.

В день, когда жительница Петербурга потерялась, на ней была надета бордовая куртка, черные джинсы, бежевые кроссовки и черная кепка. При себе у женщины была красная сумка. Волонтеры сообщают, что, возможно, петербурженка нуждается в медицинской помощи.

Сейчас активисты поискового отряда «Лиза Алерт» ищут волонтеров и добровольцев, которые готовы будут отправиться на поиски пропавшей 51-летней жительницы Северной столицы.