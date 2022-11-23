Десять спасателей тушили пожар в магазине на улице Декабристов в Петербурге

На место ЧП выезжали две пожарные машины Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Магазин загорелся в Адмиралтейском районе Петербурга вечером 23 ноября. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре в магазине на улице Декабристов поступило в 22:06. В помещении горел холодильник. Пламя не успело распространиться дальше: огонь удалось вовремя потушить, - сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Пожарные ликвидировали возгорание уже через 14 минут, в 22:20. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. На место ЧП выезжали две пожарные машины и десять спасателей МЧС.

Напомним, в этот же вечер на КАД Петербурга в районе Девяткино загорелся пассажирский автобус. Очевидцы сняли пожар на видео. В происшествии, к счастью, никто из пассажиров не пострадал.