Мошенники пытались выманить 1,5 миллиона рублей у пенсионерки из Ленобласти

На мошенников возбуждено уголовное дело Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области мошенники пытались отнять у пенсионерки крупную сумму денег. 15 ноября они звонили женщине и представлялись сотрудниками банка. Лжебанкиры говорили пожилой женщине, что кто-то пытается оформить на нее кредит, и просили перевести им 500 тысяч рублей.

- Эту сумму пенсионерка из Светогорска все-таки перевела. Но мошенники на этом не остановились и стали требовать еще один миллион рублей, это было уже 16 ноября. Перевод денежных средств удалось предотвратить, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

Следственными органами на основе проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье «покушение на мошенничество в особо крупном размере».

Личность мошенников установят сотрудники правоохранительных органов. Сейчас расследование продолжается. Ход и результаты расследования уголовного дела контролирует Выборгская городская прокуратура.